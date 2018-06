Elezioni nel Veronese: cinque sindaci eletti, un Comune al ballottaggio

Alle ore 23 di domenica 10 giugno si sono chiuse le urne in sei comuni della provincia di Verona, per eleggere il nuovo sindaco e la sua giunta.

Le elezioni si sono svolte a Villafranca di Verona, Bussolengo, San Mauro di Saline, Castel d'Azzano, Lazise e Sona, interessando 70.214 aventi diritto al voto, ma di questi solo il 58.40% si è recato ai seggi per esprimere la propria preferenza: un dato, quello dell'affluenza, in netto calo rispetto alla precedente votazione, che aveva fatto segnare invece il 68.88%.

Alla fine della tornata elettorale sono stati eletti 5 primi cittadini, mentre a Bussolengo si andrà al ballottaggio.

BUSSOLENGO

In quattro si erano candidati per guidare il comune veronese, ma alla fine il ballottaggio del 24 giugno vedrà sfidarsi il rientrante Roberto Brizzi e il sindaco uscente Paola Boscaini, divisi da poco più di 3 punti percentuali. Non sono riusciti invece a superare il primo scoglio Claudio Perusi, appoggiato tra gli altri dalla Lega, e Michele Mazzi, in corsa per il Movimento 5 Stelle.

CANDIDATO LISTE VOTI PERCENTUALE Roberto Brizzi Lista Civica - Alleanza per Bussolengo

Lista Civica - Siamo Bussolengo

Lista Civica - Bussolengo al Centro

Lista Civica - Valore a Bussolengo 3297 36.76% Paola Boscaini Lista Civica - C'è futuro

Lista Civica - Città Solidale

Lista Civica - Vivere Bussolengo-San Vito 2997 33.41% Claudio Perusi Lega

Fratelli d'Italia - Il Popolo della Famiglia

Lista Civica - Bussolengo Civica 2068 23.05% Michele Mazzi Movimento 5 Stelle 606 6.75%

CASTEL D'AZZANO

Fra i tre candidati in corsa a Castel d'Azzano, ad imporsi è stato il sindaco uscente Antonello Panuccio, appoggiato dalla Lega e da una lista civica, che per distacco ha avuto la meglio sui suoi avversari, Pino Caldana e Marcello Poiani. Panuccio potrà quindi proseguire nella propria amministrazione, che dovrebbe prevedere anche l'inserimento di nuovi e giovani elementi.

CANDIDATO LISTE VOTI PERCENTUALE Antonello Panuccio Lega - Lista Civica 3920 73.61% Pino Caldana Lista Civica - Più valore per Castel d'Azzano 1280 24.03% Marcello Poiani Lista Civica - Idee in comune 125 2.34%

LAZISE

Anche a Lazise è stato confermato il primo cittadino uscente. Luca Sebastiano infatti ha avuto la meglio sul rivale Andrea Marai Bendazzoli e potrà quindi continuare con il lavoro iniziato nel 2013.

CANDIDATO LISTE VOTI PERCENTUALE Luca Sebastiano Lista civica - Libera Azione Civica 2.0 1889 54.09% Andrea Marai Bendazzoli Lista civica - I Volontari Lazise per tutti 1603 45.09%

SAN MAURO DI SALINE

Riconfermato anche Italo Bonomi a San Mauro di Saline, davanti al candidato leghista Franco Baltieri, Fabio Baltieri e ad Angelo Sebastiano Campanile.

CANDIDATO LISTE VOTI PERCENTUALE Italo Bonomi Lista Civica - Per San Mauro 182 48.02% Franco Baltieri Lega 125 32.98% Fabio Baltieri Lista Civica - Prima San Mauro 72 18.99% Angelo Sebastiano Campanile Lista Civica - Alba Chiara - -

SONA

È stato Gialuigi Mazzi ad imporsi nella corsa a tre per la poltrona di sindaco, mentre Flavio Bonometti e Virginio Moletta detto Maurizio dovranno sedere all'opposizione nel corso del prossimo mandato.

CANDIDATO LISTE VOTI PERCENTUALE Gianluigi Mazzi Lista Civica - Per Sona al centro

Lista Civica - Valore Famiglia

Lista Civica - Giovani per Sona 4235 57.88% Flavio Bonometti Lega

Liga Veneta Repubblica - Civica 2191 29.94% Viriginio Moletta detto Maurizio Lista Civica - Noi per Sona

Lista Civica - Testa e cuore per Sona 890 12.16%

VILLAFRANCA DI VERONA

In sei si sono dati battaglia per amministrare uno dei comuni più popolosi della provincia di Verona. Alla fine a spuntarla è stato il candidato del centrodestra Roberto Luca Dall'Oca, che superando il 60% delle preferenze è riuscito ad evitare anche il ballottaggio. Dietro di lui Isabella Roveroni, Clara Zanetti (M5S), Lino Massagrande, Andrea Cordioli ed Ennio Chiaramonte (PdF).