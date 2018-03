Elezioni del 4 marzo. Ztl aperta e servizio di trasporto per disabili attivo

In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo - si vota dalle ore7 alle 23 - l’assessorato ai Servizi demografici attiva alcuni servizi per garantire a tutti i cittadini il diritto di voto.

SERVIZIO DI TRASPORTO - Per i cittadini disabili non deambulanti, il Comune ha predisposto un servizio di trasporto pubblico per raggiungere i seggi elettorali, attivo domenica 4 marzo dalle 8 alle 22.30. Per usufruirne è necessario prenotarlo nella giornata di sabato 3 marzo, dalle 9 alle 17, chiamando il numero verde gratuito 800 300 170. Il servizio prevede anche il trasporto di disabili in carrozzelle, da comunicare al momento della prenotazione.

ZTL APERTA - Per facilitare le operazioni di voto, viene consentita la libera circolazione in Ztl dalle ore 13.30 di sabato 3 marzo fino alle 16 di lunedì 5 marzo 2018.

RICHIESTE ON LINE DI RINNOVO O DUPLICATO DELLA TESSERA ELETTORALE - I cittadini che devono ritirare le tessere elettorali, i loro duplicati, la ristampa degli adesivi di aggiornamento, possono presentare direttamente la richiesta on line tramite il portale del Comune, compilando il modulo con tutti i dati richiesti, compreso lo sportello polifunzionale in cui si desidera ritirare il documento, che sarà disponibile due giorni dopo la prenotazione.

Si invitano i cittadini a verificare la validità della propria tessera elettorale e che gli spazi utilizzabili per le votazioni non siano esauriti.

Si ricorda che l’elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera elettorale. Sono documenti di riconoscimento: carta d’identità; passaporto; patente, libretto di pensione, porto d’armi, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografie e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato; tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali o dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia convalidata da un comando militare; contrassegno di parcheggio per disabili, secondo il modello previsto dalla raccomandazione n.98/376 CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998.

CHI PUÒ VOTARE - Possono votare per la Camera dei Deputati (scheda rosa) i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto il 18° anno di età, entro il giorno fissato per le elezioni; votano sia per la Camera dei Deputati che per la Repubblica del Senato (scheda gialla) i cittadini che abbiano compiuto il 25° anno di età.

SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI - È possibile ricevere tutte le informazioni riguardanti le consultazioni elettorali chiamando il numero verde gratuito 800 300 170, attivo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12 e durante l’intero orario di apertura dei seggi.