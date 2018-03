Elezioni politiche 2018, i risultati dello spoglio: chi vincerà alla fine?

Alle ore 23 scatta la chiusura delle urne e prenderà il via lo spoglio, per stabilire chi si siederà a Camera e Senato durante la prossima legislatura.

Una lotta, quella tra i vari partiti, che riguarda soprattutto i collegi uninominali dove vige il sistema maggioritario: basterà un voto in più sugli avversari per guadagnarsi il diritto di rappresentare gli elettori a Roma.

Per quanto riguarda i collegi plurinominali invece, sarà il sistema proporzionale ad assegnare i seggi, sulla base delle percentuali di voto espresse dai cittadini.

CAMERA

SENATO