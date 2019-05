Elezioni in Valpolicella e Valdadige, tre sindaci riconfermati, due bocciati

Nell'area della Valpolicella e della Valdadige un solo grande comune andrà al ballottaggio ed è Negrar di Valpolicella. Tutti gli altri comuni andati alle urne per le elezioni amministrative, ieri 27 maggio, hanno conosciuto i nomi dei sindaci eletti. E in un caso, il nome si è saputo già domenica sera, 26 maggio, alla chiusura delle urne. È Alberto Mazzurana, candidato unico per il comune di Brentino Belluno, il cui unico scoglio era quello di superare il 50% di affluenza alle urne.

Brentino Belluno a parte, in tutti gli altri comuni si è dovuto attendere lo spoglio delle elezioni europee prima di cominciare quello delle amministrative.

Tre i comuni dove i sindaci uscenti sono stati riconfermati. Governeranno per altri cinque anni Campostrini a Sant'Anna di Alfaedo, Zorzi a Sant'Ambrogio di Valpolicella e Adamoli a Dolcè.

Due i comuni dove invece i sindaci uscenti sono stati bocciati. Il leghista Zantedeschi ha battuto Accordini a San Pietro in Cariano e Zivelonghi ha vinto su Frapporti a Fumane.

Infine, nell'inedita sfida di Marano di Valpolicella, l'eredità di Viviani è stata raccolta da Zardini.