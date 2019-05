Elezioni nella Bassa Veronese, tre vittorie e due sconfitte per la Lega

La Bassa Veronese domenica 26 maggio ha scelto tutti i suoi sindaci. Anche a Legnago, unico comune dove era possibile il ballottaggio, è bastato un turno elettorale per scegliere il nuovo primo cittadino.

Nel comune più importante della Bassa per cinque anni sarà al governo il leghista Lorenzetti, eletto a maggioranza assoluta dai legnaghesi.

Bastava invece superare la soglia del 50% dell'affluenza in quei comuni dove si è presentato un solo candidato. E così Campi è diventato sindaco di Salizzole, Zuliani sarà il sindaco di Concamarise, Pastorello è stato confermato alla guida di Roveredo di Guà, Greghi sarà per cinque anni primo cittadino di Pressana e a Zimella ci sarà un sindaco donna, Sonia Biasin.

Due vittorie e due sconfitte per la Lega che elegge Giaretta ad Oppeano e Puliafito ad Angiari. Candidati leghisti battuti invece a Terrazzo, che sceglie Zamboni come sindaco, e a Sanguinetto dove vince Fraccaroli.

A Veronella, vittoria netta per Rossi, mentre più contenuti sono stati i successi di Nuvolari a Sorgà e di Occhiali a Boschi Sant'Anna.