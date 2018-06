Elezioni in sei comuni veronesi: alle ore 12 l'affluenza non supera il 15%

Alle 7 del mattino del 10 giugno, in 6 comuni della provincia di Verona, ha preso il via la tornata elettorale per nominare un nuovo sindaco e la sua giunta.

Ad essere interessati sono Villafranca di Verona, Bussolengo, San Mauro di Saline, Castel d'Azzano, Lazise e Sona, per un totale di circa 70mila residenti chiamati a votare per rinnovare l'amministrazione comunale del proprio paese.

Il comune con più elettori è quello di Villafranca con quasi 26mila aventi diritto al voto, seguito da Bussolengo (oltre 15mila), Sona (oltre 13mila), Castel d'Azzano (quasi 9mila), Lazise (più di 5mila) e San Mauro di Saline (496 elettori).

Ci sarà tempo fino alle 23 per recarsi alle urne, dopodiché partirà lo spoglio, con Villafranca, Bussolengo e Sona a rischio ballottaggio.

AFFLUENZA DELLE 12 - Il 14.97% degli aventi diritto al voto si è presentato alle urne entro l'ora di mezzogiorno nel Veronese. La maggior affluenza è stata registrata a San Mauro di Saline (18.96%), seguito da Villafranca (16.03%), Bussolengo (15.35%), Lazise (14.66%), Castel d'Azzano (14.14%) e Sona (13.07%).