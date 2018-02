Centrodestra a Sona con un imperativo: "Ritornare alla guida del Paese"

Dopo l'incontro che si è tenuto giovedì a Castelnuovo del Garda, la sera del 15 febbraio ha avuto luogo a Sona l'appuntamento “Centrodestra Veneto unito”, che ha affrontato il tema delle imminenti elezioni politiche del 4 marzo, con un occhio alle prossime amministrative che vedranno il Comune dell’ovest veronese scegliere tra pochi mesi il nuovo primo cittadino.

Al dibattito hanno partecipato oltre un centinaio di persone, tra cittadini e amministratori locali, e ha visto tra i relatori il consigliere regionale Stefano Casali, fondatore del movimento civico di centrodestra Verona Domani, i candidati alle elezioni politiche Davide Bendinelli (Forza Italia), Ciro Maschio (Fratelli d’Italia) e Vito Comencini (Lega), l’ex sindaco di Sona Gualtiero Mazzi (Lega) ed il consigliere regionale Stefano Valdegamberi.

“Il programma della coalizione – spiega Casali – è l’unico in grado di rimettere in moto la ripresa economica del nostro Paese. Il centrodestra è nettamente favorito e saremo tutti chiamati alla mobilitazione il 4 marzo per tornare protagonisti dopo anni di scelte scellerate targate Renzi-Boldrini-Alfano. Bisogna ritornare alla politica, quella vera, fatta di programmi e risposte ai cittadini, basta con governi del Presidente non eletti dal popolo o ad inciuci post-voto. Dopo essere tornati al Governo, il vero centrodestra, unito e compatto, formato dalle forze politiche tradizionali e da movimenti civici come Verona Domani sarà pronto anche per le prossime amministrative di Sona”.

Secondo Gualtiero Mazzi “un importante momento di sintesi e aggregazione tra le varie anime della coalizione. Il centrodestra ha oggi tutte le carte in tavola per tornare alla guida del Paese e del Comune di Sona. La Lega sarà in prima linea con i suoi uomini e le sue idee”.