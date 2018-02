I candidati della Lega a Peschiera: "Un programma semplice ma concreto"

In vista delle elezioni del 4 marzo, quando gli italiani saranno chiamati ad eleggere il nuovo Governo, la Lega Nord ha presentato al bar Alle Vecchie Mura di Peschiera del Garda, nella giornata di lunedì, tre dei suoi candidati: Paolo Paternoster, Vito Comencini e Vania Valbusa.

"Vogliamo tornare ad essere un Paese speciale perchè normale - ha detto Paolo Paternoster -. Dopo sette anni di governi tecnici artificiali, che hanno mostrato il peggio in ogni settore, adesso insieme a Salvini noi vogliamo invece proporre un programma con punti semplici ma concreti, per un governo che finalmente rappresenti il popolo. Priorità all'autonomia del Veneto, forti dei numeri del referendum. Regolamentazione della questione immigrazione, con stop agli sbarchi e agli sfruttamenti da parte delle cooperative, per destinare le risorse prima al sostegno degli italiani in Italia e degli stranieri nei Paesi di provenienza".

Ha proseguito poi Vito Comencini: "Parlo soprattutto a nome dei giovani, visti i 10mila veneti emigrati all'estero nel 2017 in cerca di lavoro. Torniamo ad un sistema fiscale sostenibile, che non asfissi le piccole e medie imprese".

"Siamo l'unica alternativa valida - ha chiuso Vania Valbusa -. Proporremo un ministero del turismo, che si occupi delle problematiche di un territorio che ha potenzialità enormi".

Domenica invece il Carroccio ha inaugurato la sua nuova sede di Cologna Veneta, con presente: l'assessore regionale Elisa de Berti, il sindaco Manuel Scalzotto e i candidati Lega alla Camera Paolo Paternoster (segretario provinciale Lega Nord), Roberto Turri (sindaco di Roncà), Cristiano Zuliani (sindaco di Concamarise) e Raika Marcazzan.

Gallery