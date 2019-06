Ballottaggi in provincia di Verona. Affluenza in calo rispetto al primo turno

Dopo la tornata elettorale del 26 maggio, dove i cittadini sono stati chiamati a votare per le elezioni europee e, in 49 comuni, anche per le amministrative, il 9 giugno gli elettori di Pescantina, San Bonifacio e Negrar di Valpolicella, sono stati richiamati alle urne per i rispettivi ballottaggi.

L'affluenza registrata entro le ore 12 però, risulta essere di tre punti percentuali al di sotto di quella registrata al primo turno. Tra Negrar (19.18%), Pescatina (19.54%) e San Bonifacio (18.46%) la media si ferma infatti al 19.04%, contro il 22.09% della fine di maggio. Un dato comunque superiore a quello nazionale, dove solo il 17.49% degli aventi diritto al voto è andato ad esprimere la propria preferenza entro l'ora di mezzogiorno, contro il 21.21% del primo turno.