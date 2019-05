Elezioni europee, affluenza veronese al 66%, meglio di quella nazionale

Alle 23 si sono chiusi tutti i seggi che alle 7 erano stati aperti oggi, 26 maggio, per permettere agli elettori veronesi di scegliere i propri rappresentanti per il Parlamento Europeo.

In questo stesso giorno si sono tenute anche le elezioni amministrative, ma per conoscere i sindaci dei 49 comuni veronesi che hanno votato anche per le amministrative bisognerà attendere domani. La precedenza è stata data allo spoglio delle europee che si svolgerà nella notte tra oggi e domani. Il primo dato ufficiale è quello dell'affluenza delle elezioni europee che in provincia di Verona è stata superiore a quella nazionale. 66.01% nel Veronese contro 56.09% in tutta Italia.

Il dato dell'affluenza veronese è stato sempre superiore alla media nazionale anche nelle precedenti rilevazioni, quella delle 12 è stata del 20,35% e quella delle 19 è stata del 51,98%.