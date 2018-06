Elezioni amministrative, Zaia lancia il candidato Flavio Bonometti a Sona

Cinque giorni e poi alcuni elettori veronesi potranno decidere. Sono sei i comuni in provincia di Verona in cui domenica 10 giugno si svolgeranno le elezioni amministrative e dove quindi i cittadini potranno scegliere i consiglieri comunali e il sindaco per i prossimi cinque anni.

Si vota anche a Sona, uno dei tre comuni con più di 15mila abitanti (gli altri due sono Villafranca e Bussolengo) e dove quindi, se il 10 giugno un candidato sindaco non avrà ottenuto più del 50% dei voti, si andrà al ballottaggio domenica 24 giugno. I candidati sindaco di Sona sono tre: il sindaco uscente Gianluigi Mazzi, che si propone per un secondo mandato ed è sostenuto da tre liste civiche; Virginio Moletta, detto Maurizio, sostenuto da due civiche; e infine Flavio Bonometti, sostenuto dalla Lega e da Verona Domani.

Questi sono gli ultimi giorni di campagna elettorale per i tre candidati, con Bonometti che giovedì 7 giugno alle 17 al Pub di piazza Martiri della Libertà di Lugagnano si giocherà una carta importante nell'incontro pubblico a cui parteciperanno il presidente del Veneto Luca Zaia, l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto ed i consiglieri regionali Stefano Casali e Alessandro Montagnoli.