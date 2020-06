Lega e Fratelli d'Italia, alleati irrequieti sull'autonomia per il Veneto

Anche lunedì scorso, 22 giugno, sembrava che tutto si fosse placato nel centrodestra. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia avevano trovato un accordo per le prossime elezioni amministrative e regionali. Tutti uniti, tutti sorridenti, tutti felici. In Veneto, il candidato del centrodestra è Luca Zaia, a cui è bastato concedere un'apparentemente innocua intervista al Corriere della Sera per riaccendere le scintille tra due alleati, Lega e Fratelli d'Italia. Zaia ha semplicemente ripetuto quello che probabilmente sarà il ritornello della Lega per tutta l'estate: o t'impegni affinché il Veneto ottenga l'autonomia oppure non puoi correre insieme a Zaia. Sembra però che questo ritornello abbia stancato Fratelli d'Italia, che con la sua leader Giorgia Meloni ha risposto a Zaia con un rilancio: autonomia in cambio di presidenzialismo.

Insomma, ci sarebbe una trattativa in atto. E se c'è una trattativa, significa che un accordo, in realtà, non c'è. Anche se venti di pace cominciano a soffiare. A spingerli, ad esempio, c'è il senatore Udc Antonio De Poli che, a PadovaOggi, ha dichiarato: «Sono pronto a firmare un patto davanti agli elettori per portare a casa il traguardo dell'autonomia delle regioni. Non ho dubbi e per quanto mi riguarda non ha senso avere pregiudizi ideologici sul tema. Sono pronto a firmare un impegno pubblico». Ed anche Sergio Berlato, ex consigliere regionale ed ora eurodeputato di Fratelli d'Italia, ha detto che la Lega non ha nulla da temere perché «Fratelli d'Italia è sempre stato favorevole alla richiesta di maggiori forme di autonomia per il Veneto, nel rispetto della Costituzione e di quel valore per noi indiscutibile che è quello dell’unità nazionale. È sulla base di questi precisi presupposti che Fratelli d’Italia si è compattamente e convintamente schierato a favore del referendum sull’autonomia».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Resta ora da capire se a Lega e Fratelli d'Italia convenga ancora litigare (o fingere di litigare). E ancora non è chiaro chi davvero vorrebbe rompere l'alleanza: Fratelli d'Italia, a cui sembra indigesta l'autonomia, o la Lega, che vuole logorare l'alleanza per romperla e correre così da sola alle elezioni regionali, puntando a capitalizzare il suo vantaggio nei sondaggi.