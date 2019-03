Primarie del Partito democratico: si vota anche a Verona fino alle ore 20

Si vota quest'oggi, domenica 3 marzo dalle 8 alle 20 per l’elezione del nuovo segretario nazionale del Partito democratico e dei delegati veronesi all’Assemblea nazionale Pd. Sono 78 seggi attivati su tutto il territorio provinciale, di cui 23 nella sola Verona ed oltre 250 i militanti mobilitati.

Si vota per uno dei tre candidati alla Segreteria nazionale: Nicola Zingaretti, romano, considerato il più "a sinistra" e governatore della regione Lazio, Maurizio Martina, bergamasco sostenuto anche da ex Renziani e, infine, Roberto Giachetti, romano, il più vicino a Matteo Renzi. Sulla base delle percentuali ottenute dalle liste collegate a ciascun candidato, e secondo criteri di rappresentatività territoriale, verranno contestualmente eletti anche i mille delegati che formeranno la nuova assemblea nazionale del Partito democratico.

Posso partecipare alle "primarie" del Pd tutti gli iscritti al partito, nonché gli elettori e i simpatizzanti Pd che sottoscrivano una dichiarazione di riconoscersi nella proposta politica del Partito democratico e che accettino di essere registrati nell’Albo delle elettrici e degli elettori. Si può votare nel Comune di residenza e gli iscritti Pd possono rivolgersi ai seggi allestiti nel loro circolo di appartenenza, mentre i non iscritti possono trovare il seggio di competenza consultando l'apposita tabella riportata sul sito del Pd veronese. Per votare è necessario presentare il documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Ai non tesserati Pd verrà chiesto un contributo simbolico di 2 euro a copertura delle spese organizzative. Una volta ricevuta la scheda, è necessario tracciare una croce sul candidato prescelto.