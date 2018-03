Elezioni politiche, nel veronese vince il centrodestra. Lega primo partito

Oggi è il 5 marzo, il giorno dopo le elezioni politiche italiana. E il Paese si è svegliato con un Movimento 5 Stelle primo partito, una coalizione di centrodestra a trazione leghista, un crollo di voti del Partito Democratico e una fortissima incognita sulla governabilità del paese. Nessun partito e nessuna coalizione ha i numeri per governare in solitaria. Serviranno alleanze, ma è ancora difficile prevedere quali.

AFFLUENZA. A livello nazionale l'affluenza è stata del 72,91% per la Camera dei Deputati e del 73.01% per il Senato della Repubblica. Migliore è il dato in provincia di Verona, dove hanno votato il 78,49% per il Senato e il 78,41% per la Camera degli aventi diritto.

LE SFIDE NEI COLLEGI. Sei i collegi uninominali veronesi, due per il Senato e quattro per la Camera. In tutti e sei ha vinto il candidato del centrodestra e in tutti e sei la Lega Nord è il partito più votato. Solo nel collegio di Verona alla Camera il candidato del centrosinistra (Alessia Rotta) è arrivato secondo, mentre tutti gli altri candidati del centrosinistra hanno chiuso al terzo posto dietro quelli del Movimento 5 Stelle.

Nei collegi uninominali, dunque, sono stati eletti: Paolo Paternoster (Camera dei Deputati, collegio San Bonifacio), Vito Comencini (Camera dei Deputati, collegio Verona), Piergiorgio Cortelazzo (Camera dei Deputati, collegio Legnago), Davide Bendinelli (Camera dei Deputati, collegio di Villafranca), Paolo Tosato (Senato della Repubblica, collegio di Verona) e Stefano Bertacco (Senato della Repubblica, collegio di Villafranca).