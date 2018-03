Elezioni, il numero dei nuovi parlamentari veronesi oscilla tra 14 e 18

Il numero esatto non è ancora sicuro perché calcoli e verifiche sono ancora in corso, ma i parlamentari veronesi che faranno parte della prossima legislatura potrebbero essere anche 18, ma i sicuri al momento sono solo 14.

In provincia di Verona la Lega è stata il partito più votato in ogni collegio ed è chiaro che il maggior numero di parlamentari veronesi sarà leghista. Alla Camera dei Deputati sicuramente entreranno Paolo Paternoster, Vito Comencini, Vania Valbusa, Roberto Turri e Lorenzo Fontana. Al Senato l'unico leghista sicuro è Paolo Tosato, mentre è in forse Cristiano Zuliani. Gli altri partiti della coalizione di centrodestra saranno rappresentati da Davide Bendinelli (Forza Italia) e forse anche da Ciro Maschio (Fratelli d'Italia) alla Camera, e da Massimo Ferro (Forza Italia) e Stefano Bertacco (Fratelli d'Italia) al Senato.

L'altro grande vincitore a livello nazionale è il Movimento 5 Stelle, che nel veronese è stato comunque battuto dal centrodestra, tanto che al Senato difficilmente ci sarà un parlamentare 5 Stelle veronese, mentre alla Camera l'unica sicura dovrebbe essere Francesca Businarolo, mentre è in bilico la riconferma di Mattia Fantinati.

Infine, il Partito Democratico avrà dei parlamentari scaligeri. Alessio Tacconi, di origine veronese ma residente a Zurigo è stato eletto all'estero. Con lui alla Camera ci saranno Giampietro Dal Moro e Alessia Rotta. Diego Zardini, invece, potrebbe non farcela. Al Senato, il PD di Verona avrà come rappresentante Vincenzo D'Arienzo.