Elezioni politiche 2018, chiamata alle urne per oltre 686mila veronesi

Oggi, 4 marzo 2018, è il giorno delle elezioni politiche in Italia. Gli aventi diritto al voto si possono recare alle urne solo oggi fino alle ore 23. Il seggio in cui possono votare è indicato nella tessera elettorale.

Il voto riguarda nella provincia di Verona poco più di 686mila elettori e tra questi sono circa 631mila quelli che possono votare anche per il Senato della Repubblica perché hanno più di 25 anni.

Prima elezione con la legge elettorale ribattezzata Rosatellum (qui come si vota) che ha diviso la provincia di Verona in quattro collegi uninominali per la Camera e in due collegi uninominali per il Senato. In questi collegi, i candidati vengono eletti con il sistema maggioritario e quindi viene eletto solo il candidato che ottiene più voti. Ma il Rosatellum è un sistema elettorale misto. Solo un terzo dei candidati è eletto con il sistema maggioritario. Gli altri sono eletti con un sistema proporzionale e quindi con una suddivisione dei seggi disponibili in proporzione ai voti ottenuti dalle singole liste. Nel proporzionale o plurinominale alla Camera, la provincia di Verona è accorpata a quella di Rovigo; in quello del Senato è accorpata alle province di Vicenza e Padova.

È cambiata la legge elettorale ma non cambiano le modalità con cui si vota. L'elettore si deve presentare al seggio con tessera elettorale e documento di identità valido. Se può votare per Camera e Senato riceve due schede, altrimenti una sola. L'unica novità è il tagliando antifrode che dopo il voto e prima che la scheda sia inserita nell'urna deve essere tolto.

Per gli elettori del Comune di Verona, si ricorda che la Ztl rimane aperta e che è attivo il servizio di trasporto per aiutare i disabili ad esercitare il loro diritto di voto.