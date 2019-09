Verso le comunali del 2022, Traguardi lancia la sua idea di Verona

«Vogliamo instaurare un dialogo di esperienze ed idee sulla città e il suo futuro, con tre temi principali: inclusione, attrattività e ambiente» spiega Tommaso Ferrari, consigliere comunale di Verona Civica -Traguardi. «Intendiamo costruire un progetto per la città che sia basato su questi temi e sugli aspetti concreti che possono avere in numerosi ambiti della vita cittadina, senza forti preclusioni ideologiche e senza seguire meccanismi di riciclaggio politico. Vogliamo aprire un cantiere di lavoro per la città ed accogliere competenze ed esperienze nuove».

All’evento oltre a Tommasi, Riello, Giusti e Vinco interverranno anche Chiara Tommasini, presidente del centro servizi per il volontariato di Verona, Stefano Baia Curioni, professore dell’Università Bocconi di Milano e noto manager culturale, Luca Quattrone, co proprietario del negozio di articoli da basket “Double Clutch” divenuto in poco tempo un riferimento per gli appassionati e gli sportivi del settore, la consulente di sostenibilità Laura Cremonesi e Dennis Pini del comitato “Vivo al Chievo”.

I relatori animeranno tavoli distinti sui tre temi cardine dell’assemblea: inclusione, attrattività e ambiente.«Sarà un’occasione unica per ascoltare voci diverse e mondi diversi che si uniscono in un dialogo su Verona e il suo futuro. Avremo ospiti dal mondo dello sport e dell’imprenditoria per arrivare al volontariato e alla cultura. Personalità con un bagaglio di esperienze importanti che si mettono a disposizione per dialogare con i cittadini» spiega Pietro Trincanato, presidente di Traguardi. «Abbiamo voluto invitare professionalità e competenze che possano interfacciarsi in un confronto, aperto al pubblico, sul futuro migliore per Verona» chiosa Caterina Bortolaso, vicepresidente di Traguardi.

«Ci interessa costruire un progetto a lungo termine dove al primo posto ci sia il futuro migliore di Verona e dei suoi cittadini, presenti e futuri» continua Giacomo Cona, segretario di Traguardi. L’appuntamento è per sabato 28 settembre, alle ore 10, al cinema Kappadue in via Rosmini 1. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti e verrà organizzato, al termine dell’evento, un rinfresco per tutti i partecipanti.

