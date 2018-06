Bussolengo, notte di festeggiamenti per il nuovo sindaco Roberto Brizzi

Sono state queste le prime parole ufficiali del nuovo sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi, diffuse nella notte tra ieri e oggi, 24 e 25 giugno, dopo il conteggio totale delle schede del ballottaggio e prima di iniziare i festeggiamenti per la vittoria tra corso Mazzini e piazza XXVI Aprile.

Erano sei i comuni veronesi interessati dalle elezioni amministrative dello scorso 10 giugno. Cinque sindaci sono stati eletti subito e solo a Bussolengo è stato necessario ricorrere al ballottaggio. Roberto Brizzi sfidava il sindaco uscente Paola Boscaini che non è riuscita a farsi rieleggere per un secondo mandato.

I numeri del ballottaggio di ieri indicano che Roberto Brizzi è stato eletto con il 53,91% dei voti, mentre Paola Boscaini si è fermata al 46,09%, con un'affluenza del 51,95%. Al primo turno Brizzi aveva ottenuto il 36,76% e la Boscaini il 33,42%. Al primo turno la differenza tra i due candidati era stata di 200 voti, un differenza più che triplicata al ballottaggio.

E una volta ufficializzati i numeri e quindi la vittoria, è partita la festa di Roberto Brizzi e di tutti coloro che lo hanno sostenuto. Il sindaco non rieletto Boscaini aveva definito la coalizione di Brizzi un "minestrone"; parola che è stata urlata, ripetuta e cantata dai vincitori nei loro simpatici "sfottò". Per Brizzi a Bussolengo non ha vinto il "minestrone" ma un gruppo di "persone che hanno esperienze diverse, ma un unico denominatore comune: vogliono bene a Bussolengo. Su questo denominatore comune è nato un nuovo progetto amministrativo per la nostra comunità, un progetto che è frutto di un continuo confronto, un confronto sano, mai scontato, mai improvvisato. Un confronto inclusivo, anche negli ultimi giorni, quelli immediatamente prima del turno di ballottaggio".

Ringrazio tutte le elettrici e gli elettori che hanno dato fiducia a questo progetto e di conseguenza al sottoscritto - ha proseguito il nuovo primo cittadino di Bussolengo - Senza una squadra unita, affiatata, leale non saremmo mai riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Un immenso ringraziamento va a tutti i candidati consiglieri delle liste civiche: Alleanza per Bussolengo, Siamo Bussolengo, Valore a Bussolengo e Bussolengo al Centro. Così come ringrazio tutti i candidati consiglieri delle liste: Bussolengo Civica, Lega Nord e Fratelli d’Italia per il delicato supporto nel turno di ballottaggio. Un sincero ringraziamento anche al Movimento 5 Stelle per non essere rimasto alla finestra al ballottaggio, ma per aver rilanciato, nell'interesse dell’intera comunità, temi di grande importanza come la trasparenza amministrativa e la partecipazione attiva della cittadinanza. L'onore delle armi va anche agli sconfitti, il mio personale ringraziamento va anche a loro, soprattutto a chi, con correttezza e lealtà si è impegnato in questi infiniti 70 giorni per portare avanti le proprie idee. L'amministrazione uscente ha fatto tante cose buone, l'ho sempre riconosciuto e la ringrazio per quanto fatto con serietà ed impegno. Non deve temere, ciò che di buono c'è per i bussolenghesi, rimarrà. Questo è un punto di partenza per la nostra coalizione, la responsabilità che abbiamo è grande, ne siamo consapevoli, ma anche l'entusiasmo e l'esperienza sono altrettanto grandi e ci aiuteranno a far partire e a far funzionare i tanti progetti che abbiamo inserito nel programma di governo per i prossimi 5 anni. Sempre con l'aiuto ed il sostegno delle persone di buona volontà, che come noi, vogliono solo il bene di Bussolengo.