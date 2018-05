Elezioni amministrative, centrodestra unito a Villafranca con Roberto Dall'Oca

Se il centrosinistra alle elezioni amministrative di Villafranca ha scelto Isabella Roveroni, il centrodestra villafranchese si è unito attorno alla candidatura dell'assessore uscente Roberto Dall'Oca. Dall'Oca ha 51 anni ed è sostenuto da cinque liste: una civica, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Villafranca Domani.

Alla candidatura di Roberto Dall'Oca, il centrodestra ci è arrivato grazie a diversi passi indietro, come scritto da Maria Vittoria Adami su L'Arena dell'1 maggio. Francesco Arduini sosterrà Dall'Oca, consapevole che in caso di vittoria avrà un incarico in giunta da vicesindaco. E anche Riccardo Maraia ha scelto di farsi da parte per favorire una candidatura che unisse le forze del centrodestra cittadino.

Presentandosi agli elettori, Roberto Dall'Oca si è posto l'obiettivo di superare il decisionismo dell'attuale sindaco di Villafranca Mario Faccioli pur continuando ad amministrare bene la città. Dall'Oca si è presentato nel giardino di palazzo Bottagisio, proprio per partire da un'incompiuta dell'attuale amministrazione che lui vorrebbe risolvere. E poi aprire il castello di Villafranca ai cittadini e nuovi spazi culturali, senza trascurare viabilità, pulizia e decoro. Altro obiettivo sarà quello di creare sinergie per rilanciare turisticamente il paese.