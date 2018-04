Amministrative 2018, Perusi è il primo sfidante di Boscaini a Bussolengo

Ho deciso di ricandidarmi per raccogliere i frutti del lavoro svolto in questi cinque anni, durante i quali abbiamo risanato il bilancio, abbiamo realizzato delle opere per migliorare la qualità della vita delle persone e abbiamo impostato lo sviluppo di Bussolengo dei prossimi anni. Intendiamo quindi proseguire l'esperienza amministrativa che ha garantito al paese la stabilità che tanto era mancata e che aveva portato al commissariamento del Comune.

Con queste parole Paola Boscaini ha deciso di ricandidarsi come sindaco di Bussolengo. Una decisione che non sorprende e che non coglie impreparate le forze che attualmente si trovano all'opposizione in paese. Due le liste civiche che la sostengono, C'è Futuro e Città Solidale, le quali stanno svolgendo in queste settimane, insieme al primo cittadino, una serie di incontri, per raccogliere spunti e costruire così un programma condiviso con la cittadinanza.

Già pronte alla sfida, le forze politiche che puntano ad interrompere il mandato della Boscaini. Tra queste c'è la Lega, che insieme alla lista Bussolengo Civica ha presentato oggi, 16 aprile, il suo candidato sindaco per Bussolengo: Claudio Perusi.

Claudio Perusi è un imprenditore di 53 anni, sposato e padre di tre figli. "Il nuovo modello di amministrazione che abbiamo in mente e l'entusiasmo di chi mi sostiene mi hanno convinto ad accettare questa proposta - ha detto il candidato sindaco di Lega e Bussolengo Civica - Non nascondo di sentirmi un po' a disagio. Io sono un uomo riservato e questa campagna elettorale rappresenta per me un grande cambiamento. Un impegno che ho preso grazie alla spinta di chi crede in me e nel nostro programma".

E a spingere Perusi oggi ci ha pensato un bel gruppo di rappresentanti della Lega, oltre ai fondatori di Bussolengo Civica Bruno Fantinati e Luigi Ambrosi. Il primo a parlare durante la presentazione è stato il segretario della Lega di Bussolengo Silvio Salizzoni che ha detto che Perusi ha tutte le caratteristiche per essere un ottimo sindaco. "Conosce il territorio e la macchina amministrativa e ha grandi capacità gestionali - ha detto Salizzoni di Perusi - È un uomo che sa ascoltare ed è deciso ad impegnarsi per il bene della comunità".

Nonostante sia un consigliere comunale a Verona e un deputato a Roma, il leghista Vito Comencini ha detto che darà una mano in questa campagna elettorale per far eleggere Claudio Perusi. Anche Vania Valbusa, parlamentare e assessore a Valeggio sul Mincio, non ha fatto mancare i suoi auguri. E un grande in bocca al lupo lo hanno fatto anche Paolo Paternoster e Paolo Tosato. "Abbiamo ufficializzato da poco il nostro sostegno per la rielezione a Castel d'Azzano di Antonello Panuccio - ha detto Paternoster - E nonostante la situazione complicata che stiamo vivendo a Roma siamo qui per dare il nostro sostegno ai candidati sindaci del territorio, perché è il territorio la nostra forza".

Presente anche il vicepresidente della Camera Lorenzo Fontana, che a Claudio Perusi ha consigliato di essere "politicamente scorretto", spiegandosi poi così: "Devi spegnere la televisione e aprire la finestra di casa per guardare alla piazza e alla strada - ha detto Fontana a Claudio Perusi - Il tuo unico interesse deve essere il bene della tua comunità".