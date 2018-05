Amministrative 2018, a Bussolengo il Movimento 5 Stelle candida Michele Mazzi

Sono diventati cinque i nomi dei candidati che si sfidato per diventare sindaco di Bussolengo attraverso le elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. Il primo cittadino uscente Paola Boscaini cerca il secondo mandato sostenuta da due liste civiche. La Lega e Bussolengo Civica hanno candidato Claudio Perusi, la lista Italia agli Italiani è rappresentata da Simone Concetto Costa e una coalizione di tre liste civiche hanno scelto come loro candidato Roberto Brizzi. Mancava il Movimento 5 Stelle che ha ufficializzato la candidatura di Michele Mazzi.

Michele Mazzi, nato a Bussolengo 37 anni fa e abitante nella frazione di San Vito al Mantico, è ingegnere informatico e da 11 anni fa il programmatore in una piccola azienda di Colà di Lazise. A Bussolengo è attivo nell'organizzazione di manifestazioni giovanili a scopo benefico. Da anni si interessa di politica, è iscritto al Movimento 5 Stelle dal 2009 ed è stato candidato alle elezioni regionali del 2010.

La mia candidatura è maturata dopo la decisione di Barbara Setti di non riproporsi come candidata sindaca, a quel punto a tutto il gruppo è sembrato naturale che fossi io, fondatore del gruppo stesso e che con lei maggiormente avevo collaborato, a continuare il percorso tracciato - ha detto Mazzi - La certezza che Barbara avrebbe comunque fatto parte della lista, mi ha ulteriormente convinto ad accettare.

Il Movimento 5 Stelle viene da cinque anni di opposizione, portata avanti dalla consigliera Barbara Setti, che su Mazzi ha detto: "Credo che Michele sia la persona giusta per proseguire nel nostro progetto come candidato sindaco. Abbiamo lavorato insieme per cinque anni, ora invertiamo i nostri ruoli nel gruppo nel rispetto del principio di alternanza che caratterizza il Movimento".

Alla base del programma c'è la volontà di rendere partecipi della gestione del bene comune tutti i cittadini di Bussolengo. Alcune decisioni necessitano di tempi veloci, per i quali la democrazia rappresentativa garantisce adeguate risposte, per altre invece, c'è la possibilità di percorrere strade che coinvolgano maggiormente la cittadinanza. Per questo il M5S punterà molto sugli strumenti di democrazia diretta come il bilancio partecipativo e il referendum comunale.

Ci presentiamo anche questa volta con una sola lista, fatta di cittadini - ha concluso Mazzi - non abbiamo altre liste di supporto e non abbiamo scelto i candidati a tavolino pesandoli per il numero di voti. Sono scelte che, ne siamo consapevoli, ci fanno partire svantaggiati, ma la trasparenza si vede anche e soprattutto in queste cose: non abbiamo padrini o padroni e siamo fermamente convinti che i cittadini di Bussolengo sapranno riconoscercelo.

Il candidato sindaco, assieme a tutto il gruppo M5S Bussolengo, sarà presente per scambiare informazioni e per presentarsi ogni giovedì al mercato comunale e ogni domenica in piazza XXVI Aprile con un gazebo.