Edilizia scolastica, l'annuncio ufficiale: "Sbloccati 8,6 milioni per le scuole veronesi"

Si sbloccano 8,5 milioni di euro per l'edilizia scolastica nel Veronese. A darne notizia il deputato del Pd Diego Zardini, che ha seguito da vicino la questione attraverso atti formali e numerosi interventi. «La buona notizia arriva dalla Conferenza Unificata in cui si è raggiunto un accordo che conferma la bontà delle scelte del governo Gentiloni e dà ragione alle nostre tesi; - riferisce il deputato veronese - con la volontà politica e un pizzico di buonsenso si poteva risolvere il problema molto prima. Invece, è stato fatto grazie alle nostre pressioni, a quelle dei sindaci e alla disponibilità del ministero di ascoltare le nostre proposte».

Il dettaglio della ripartizione dei fondi nelle scuole veronesi

Ora deve essere diffuso dal ministero il nuovo elenco, che ricalcherà nella sostanza quello già stabilito con decreto del 21 dicembre 2017, a cui farà seguito una nota a tutti i Comuni. Da mesi i fondi erano in stallo per l'interpretazione restrittiva di una sentenza della Corte costituzionale, producendo incertezze nei tempi e sui bilanci delle amministrazioni locali, anche in Veneto dove sono in ballo progetti per l’adeguamento antisismico e strutturale delle scuole per 65 milioni di euro.

«È la dimostrazione che un’opposizione costruttiva e non pregiudiziale è utile ai territori e talvolta persino al governo. - fa notare l'On. Zardini - Questi soldi sono il frutto di scelte che vengono dal passato e che vanno incontro alle esigenze di molte comunità locali. Ora si proceda speditamente verso l’apertura dei cantieri così a lungo attesi e di vitale importanza per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi».