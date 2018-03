Doppi incarichi, Verona Domani: "Bertacco rimanga a fare l'assessore"

Continua il dibattito interno al centrodestra veronese sui doppi incarichi. Ci sono assessori o consiglieri comunali che lo scorso 4 marzo sono stati eletti in Parlamento e che vorrebbero mantenere sia l'incarico locale sia quello nazionale. La legge non lo vieta, a patto che si percepisca un solo compenso. Ma per alcuni partiti, come la Lega o Verona Domani, è una questione di etica politica. La motivazione principale, in poche parole, è che solo svolgendo un incarico, questo può essere portato a termine al meglio.

Nel dibattito si è anche intromesso Fare!, il partito di Flavio Tosi, che ha bisticciato con la Lega e ha insinuato che la battaglia dei contrari al doppio incarico in realtà è motivata da interessi di bottega. L'intento finale sarebbe quello di spingere a Roma gli eletti in Parlamento, in modo da liberare poltrone a livello locale da poter distribuire ad altri fedelissimi. Ma su questo punto Matteo Gasparato e Stefano Casali di Verona Domani vogliono sgombrare ogni dubbio.