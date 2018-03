Doppi incarichi, Fare!: "Gli assessori seguano l'esempio di Flavio Tosi"

Volevamo starne fuori dalle quotidiane baruffe tra i membri della giunta Sboarina Fontana e Bertacco, i quali vogliono tenersi strette tutte le careghe, sia quelle veronesi che quelle romane, e i capobastone Casali e Paternoster, che quelle careghe (quelle veronesi soprattutto) rivendicano per accontentare qualche amico trombato alle scorse elezioni comunali.

Il partito fondato da Flavio Tosi Fare! non voleva entrare nel merito della polemica sui doppi incarichi cominciata subito dopo le elezioni politiche del 4 marzo. Alcuni assessori e consiglieri comunali di Verona sono stati infatti eletti in Parlamento. La legge gli vieta solo il doppio compenso, quindi sarebbe consentito avere sia l'incarico comunale che quello nazionale. Ma alcuni rappresentanti di forze politiche che sostengono il sindaco Federico Sboarina, come Paternoster della Lega e Casali di Verona Domani, hanno comunque consigliato di rinunciare ai doppi incarichi, per questioni di etica politica. Da questo dibattito, Fare! voleva starne fuori, ma dato che non si è ancora giunti ad una conclusione il coordinatore provinciale Emanuele Tosi avanza il consiglio di seguire l'esempio di Flavio Tosi.