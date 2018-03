Doppi incarichi, la replica di Bertacco: "Gli elettori mi hanno riconfermato"

Nella discussione interna alla maggioranza di governo della città di Verona sull'opportunità o meno di avere più di un incarico si è inserita anche una voce della minoranza, quella del consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco. Il segretario della Lega a Verona Paolo Paternoster e il fondatore di Verona Domani Stefano Casali, due uomini rappresentativi delle forze politiche che sostengono il sindaco Federico Sboarina, si sono apertamente dichiarati contro i doppi incarichi. Questo significherebbe che gli eletti in Parlamento, come gli assessori Lorenza Fontana e Stefano Bertacco, o come il consigliere comunale Vito Comencini, dovrebbero lasciare il proprio ruolo all'interno del Comune di Verona oppure rifiutare la carica di deputato o di senatore. Non sarebbe una questione di legge, ma di opportunità politica. Non c'è norma, infatti, che vieta i doppi incarichi, ma solo una che vieta i doppi compensi.

E allineato con i contrari ai doppi incarichi è anche Michele Bertucco.

Buon senso, correttezza e trasparenza nei confronti di elettori e cittadini vorrebbero che gli eletti svolgessero un incarico alla volta, possibilmente nel migliore dei modi e con il massimo dell'impegno - scrive Bertucco - Ma evidentemente siamo di fronte ad una amministrazione di fenomeni se da Fontana a Bertacco tutti si sentono in grado di gestire leggi europee, nazionali e delibere comunali come fossero acqua fresca, pur non avendo mai brillato in nulla in passato. Ma un Comune impegnativo e pieno di problemi come Verona non può essere gestito a tempo perso.

Chiamato in causa in prima persona dalle parole del consigliere di opposizione, l'assessore Stefano Bertacco ha replicato.