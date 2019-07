Pfas, prorogato il divieto di consumo del pesce della zona rossa

È stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 il divieto di consumo di pesce pescato all'interno della zona rossa, l'area tra le province di Vicenza, Verona e Padova dove è stata riscontrata la più alta concentrazione di inquinamento da Pfas nell'acqua. Il provvedimento riguarda trenta territori comunali veneti e quelli della provincia di Verona sono: Albaredo D’Adige, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Cologna Veneta, Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, Terrazzo, Veronella e Zimella.

La proroga ordinata da presidente della Regione Veneto Luca Zaia ricalca i provvedimenti passati firmati precedentemente ed è proprio questo che viene criticato dai consiglieri regionali Andrea Zanoni del PD e Cristina Guarda di AMP. «In sei mesi non è accaduto niente - scrivono i consiglieri regionali di opposizione - La proroga dello stato di emergenza nelle province di Vicenza, Verona e Padova, il parere dell'Efsa (agenzia europea per la sicurezza alimentare) sulle soglie di assunzione tollerabile delle sostanze perfluoralchiliche presenti negli alimenti, i livelli anomali di Pfas di nuova generazione rilevati nelle acque del fiume Po; tutto questo non si è mai verificato oppure è considerato irrilevante, visto che l'ordinanza di Zaia è identica alla precedente».

La principale critica che Zanoni e Guarda muovono al presidente regionale è che il divieto riguarda ancora solo la zona rossa della contaminazione da Pfas. Ai comuni limitrofi, dunque, non si applica e i due consiglieri regionali citano il caso di Creazzo, dove le strutture veterinarie della Regione hanno riscontrato valori di Pfas pari a 57.000 nanogrammi per chilo di pesce pescato e dove risultarono positive ai controlli anche le uova di un locale pollaio. Ma Creazzo non è nella zona rossa e quindi nel suo territorio si potrà pescare liberamente.