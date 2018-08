Siringhe e bottiglie abbondonate al Saval, PD: "La misura è colma"

Questo è quanto si vede nelle foto inviate dal consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini e dal segretario del Terzo Circolo "Enzo Biagi" del PD Riccardo Olivieri. E lo si vede anche in un video, pubblicato sul profilo Facebook del consigliere Benini. Il video e le foto hanno ripreso ciò che è possibile trovare vicino alla Casa Colonica del Saval, oltre ai topi segnalati la settimana scorsa da alcuni residenti.

Risulta inaccettabile l'immobilismo di Amia e il silenzio del presidente della circoscrizione e del sindaco - commentano Benini e Olivieri - È la stessa zona abbiamo segnalato un atto di vandalismo ai danni di un'auto nel parcheggio che serve le torri del Saval, chiedendo la riqualificazione dell'area e l'installazione di telecamere di sorveglianza. I mancati sfalci delle erbacce creano un rifugio naturale per tossici e sbandati che continuano a frequentare l'area malgrado le porte della casa colonica siano state murate dal Comune. Lo stato apparentemente pericolante delle costruzioni di servizio alla casa, il tappeto di siringhe, l'erba alta, fanno in modo che nessuna persona dotata di buon senso si avventuri da queste parti dove regnano incontrastati degrado e sbandati. Figurarsi che la scorsa notte è stata avvistata una tenda da campeggio con persone dentro. La misura è colma, è nostro parere che questa situazione riguardi direttamente il sindaco in quanto responsabile della salute pubblica. Da un altro punto di vista, più politico, il sindaco ha responsabilità pesantissime in merito alla guerra interna tra le diverse fazioni politiche della sua maggioranza che sta dilaniando e riducendo all'impotenza Amia. L'azienda di igiene ambientale comunale si dimostra sempre più incapace nell'affrontare situazioni di criticità in questa come in altre zone della città. I conti in rosso dell'ultimo bilancio rivelano difficoltà a gestire persino l'ordinaria amministrazione e di smarcarsi dalle ammorbanti interferenze politiche.