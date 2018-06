Fallisce Melegatti, Salemi: "Serve Task force preventiva per giocare d’anticipo sulle crisi"

«La crisi della Melegatti è l’ennesima crisi aziendale in Veneto. Un film già visto anche in altre realtà, penso alla Lovato Gas a Vicenza, la Nuova Marelli ad Arzignano, in provincia di Vicenza, alla GlaxoSmithKline a Verona. Un marchio storico, un brand appetibile, diversi soggetti di mercato interessati, e nonostante questo un fallimento dovuto a litigi e inadeguatezze delle dirigenze. Se vogliamo superare queste continue crisi gestite all’ultimo, è necessario che la Regione metta in campo un’interlocuzione autorevole; si può infatti avere un ruolo di terzietà per garantire l’interesse sociale, salvaguardare il brand, l’occupazione del territorio. Come fare? Attraverso una sorta di task force per agire a tutto campo sul tema della prevenzione, giocando in anticipo. Serve un vero e proprio osservatorio che contribuisca a costruire una “cultura della crisi”, con centri studi sul territorio per istituzionalizzare forme di collaborazione con il mondo della finanza, i grandi istituti bancari, interventi con strumenti normativi a supporto della gestione della crisi d’impresa». Così la vice-capogruppo del Pd Orietta Salemi sul caso delle crisi aziendali e del fallimento della Melegatti.

«La nuova legislazione sulla trasparenza dei bilanci, sulle responsabilità del collegio dei sindaci revisori va già in questa direzione. E la Regione Veneto - prosegue Salemi - deve esercitare modalità di accompagnamento anche attraverso il suo ente strumentale, vocato a questa missione, che è Veneto Sviluppo. Questo per evitare di intervenire sempre in ritardo, dopo che il danno rischia di risultare irreversibile e l' unico stucchevole strumento resta la mozione di solidarietà a lavoratori ed aziende. I buoi vanno presi prima che siano scappati dal recinto».