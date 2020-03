Eventi sospesi per il coronavirus, arriva la proposta del "weekend bianco" a Verona

Questa mattina in Comune a Verona si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione di una mozione redatta dal consigliere comunale Andrea Bacciga e condivisa dai consiglieri Anna Grassi, Andrea Velardi, Paolo Rossi e Alberto Zelger. All'interno del testo si propone l'istituzione di una sorta di "weekend bianco" (o più di uno) a Verona, con orari serali flessibili per «tenere aperte le attività commerciali fino a tarda notte, organizzando eventi culturali e artistici di ampio respiro e manifestazioni, protraendo gli orari di chiusura anche di musei e mostre».

«La data verrà definita quando sarà ovviamente possibile, nel rispetto delle norme d’urgenza in corso», si legge in una nota stampa divulgata in queste ore dalla consigliera comunale e capogruppo per la Lega Anna Grassi. Il consigliere Andrea Bacciga ha esposto il progetto, sottolineando che «è aperto a tutti quelli che vorranno contribuire attivamente e positivamente, in concerto e condivisione con gli Assessorati preposti, le Circoscrizioni e le Associazioni di categoria».

La consigliera Grassi ha a sua volta ribadito che «occorre aiutare i commercianti e chiederà la possibilità di aprire o limitare la ZTL nei fine settimana iniziando da una sperimentazione di prova». Il consigliere Velardi ha invece posto l’attenzione «sugli eventi e sul mondo dell'intrattenimento che dovranno essere di elevato spessore e qualità, sottolineando le tante difficoltà in questo difficile momento per gli addetti ai lavori».