Secondo il senatore Pd D'Arienzo in Veneto non si stanno facendo abbastanza tamponi

La strategia della Regione Veneto nella gestione dell'emergenza coronavirus, in particolare durante la fase più critica, è stata spesso celebrata da più fronti e non solo in Italia. Uno dei meriti che spesso è stato attribuito al Veneto, a differenza anche di molte altre regioni italiane, è stato quello di aver fatto un uso massiccio dello strumento del tampone per rilevare la presenza del virus Sars-CoV-2 nella popolazione. In una nota che va decisamente in controcorrente rispetto a queste valutazioni, il senatore veronese del Partito Democratico ha avanzato una sua lettura dei rischi connessi alla "Fase 2" che avrà inizio in modo concreto dal 18 maggio: «Da lunedì si riapre tutto, ma il Veneto non effettua un numero sufficiente di tamponi. - dichiara il senatore del Partito democratico Vincenzo D’Arienzo - Ci sono rischi per la "Fase 2"? Secondo gli esperti, sì. Sui 2,5 milioni di tamponi effettuati in Italia, circa un terzo sono di controllo su soggetti già testati (personale sanitario e contagiati) e due/terzi di diagnosi. Troppo poco ed in Veneto il problema è evidente».

Lo stesso esponente veronese del Pd quindi spiega: «Per gli analisti sarebbe utile fissare invece uno standard minimo di almeno 250 tamponi diagnostici al giorno per 100.000 abitanti. Un dato al quale nessuna Regione è finora arrivata. Il fatto è che nella "Fase 2" i tamponi sono l’unico monitoraggio vero per studiare l’andamento dell’epidemia ed è, quindi, più che necessario che l’attività diagnostica proceda sempre più capillarmente. Il Veneto - prosegue l'esponente Pd Vincenzo D'Arienzo - effettua in media circa 170 tamponi al giorno per 100mila abitanti, dato molto lontano dall'ottimale. Ma, soprattutto, di questi, il 42% sono effettuati su soggetti già testati in passato (personale sanitario, contagiati). Pertanto, i veri tamponi diagnostici sono il restante 58% di quelli effettuati».

Sempre secondo la teoria esposta in una nota da parte del senatore D'Arienzo, «questo è un dato che rivela quanto sia sbagliata la propaganda di Zaia che fa credere che il "tamponamento" massivo in Veneto stia favorendo il contenimento del contagio. Anzi, - conclude l'esponente Pd Vincenzo D’Arienzo - emerge con chiarezza che il numero dei tamponi giornalieri per 100.000 abitanti non solo è molto esiguo rispetto alla massiccia attività di monitoraggio necessaria nella "Fase 2", ma addirittura lo è ancora meno la parte diagnostica. Questo significa che se, malauguratamente, per un certo periodo, ovvero all'inizio della riapertura che avverrà da lunedì, l’eventuale diffusione del contagio non venisse subito rilevata a causa dell’insufficienza dei tamponi da fare, siamo fritti».