Coronavirus, anche Verona aderisce al manifesto per i lavoratori della cultura

Anche il Comune di Verona ha aderito al documento, condiviso da tutti gli assessori alla Cultura dei capoluoghi veneti, a sostegno del mondo culturale e dei suoi lavoratori. Il testo, inviato al governo e ai presidenti delle Regioni, chiede che siano introdotte particolari misure a sostegno dei professionisti che lavorano nei servizi legati agli spettacoli dal vivo, alle arti visive, al cinema, ai musei e alla cultura in generale.

«Le misure per arginare la diffusione del coronavirus – spiega l’assessore alla Cultura Francesca Briani – hanno previsto la totale sospensione delle attività culturali. Ma la cultura è un mondo che poggia su lavoratori con contratti atipici, freelance, lavoratori occasionali che, in questo momento, si trovano in grave difficoltà. Pertanto, c’è necessità che siano date risposte rapide per riuscire a far sopravvivere le tante realtà, anche piccole, che contribuiscono alla straordinaria ricchezza della nostra vita culturale. La cultura è una risorsa distintiva della nostra città, della regione e del Paese e come tale va tutelata».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le proposte che anche gli assessori veneti hanno fatto proprie c’è «la richiesta al governo di dichiarare lo stato di crisi per l’intero settore culturale, pubblico e privato, di estendere tutti gli strumenti disponibili per la tutela dell’occupazione previsti dallo stato di crisi», ed eventualmente di «far accedere, per i prossimi mesi, i lavoratori dei settori culturali al reddito di cittadinanza». Inoltre, si chiede di intervenire sul sistema bancario «affinché sospenda temporaneamente i pagamenti dei mutui», mentre si chiede allo Stato di «destinare risorse straordinarie per compensare la caduta delle entrate da parte di enti, istituzioni e organizzazioni».