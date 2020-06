Mobilità, Alessia Rotta: «Dal governo a Verona quasi un milione di euro per le piste ciclabili»

«Dal ministero dei Trasporti arriva un importante contributo per la mobilità sostenibile e in particolare per la realizzazione delle ciclabili. A beneficiarne saranno in particolare studenti e lavoratori dell’università di Verona. Le risorse messe a disposizione dal governo potranno essere spese per favorire il collegamento tra le stazioni ferroviarie di Porta nuova e Porta Vescovo verso le sedi dell’ateneo veronese che, come noto, hanno molti poli nella nostra città, da Veronetta al polo di Borgo Roma, da Borgo Venezia a Cittadella». Così si esprimono in una nota congiunta la parlamentare del Partito democratico Alessia Rotta e il consigliere comunale dem a palazzo Barbieri Stefano Vallani.

Secondo quanto si apprende, alla regione Veneto in totale sono destinati 6 milioni di euro tra il 2020 e il 2021 per le ciclovie urbane. Le risorse sono state assegnate ai diversi Comuni in misura proporzionale alla popolazione residente. «A Verona - sottolinea la vicepresidente del gruppo del Pd alla Camera Alessia Rotta - arriveranno 915 mila euro, di cui 343 mila da poter spendere nel 2020 e 572 mila nel 2021. Si tratta - aggiunge l'esponente dem - di un’altra misura che segue la strada della mobilità pubblica sostenibile, che questo governo persegue nel suo programma».

L'On. Alessia Rotta

Per il consigliere comunale Stefano Vallani Il provvedimento «è un’ottima boccata di ossigeno a favore della mobilità ciclabile, che deve trovare un posto di prim'ordine nella logica della mobilità urbana. È interessante la specifica di questo finanziamento che prevede, nelle città sede di università la messa in sicurezza di percorsi ciclabili tra le Stazioni Ferroviarie e i poli universitari. Si invita il Comune a pensare subito al collegamento Porta Vescovo con polo di Veronetta e Porta nuova con polo di Giurisprudenza e Accademia e verso Borgo Roma». In base a quanto riferito dagli stessi esponenti del Pd, il decreto sarà registrato la prossima settimana e poi le risorse saranno nell’immediata disponibilità degli enti locali.