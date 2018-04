Obbligo vaccinale, consiglio regionale a favore della continuità educativa

È stata approvata ieri, 10 aprile, dal consiglio regionale del Veneto la mozione presentata dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Sergio Berlato e Massimiliano Barison per garantire la continuità educativa per l'anno scolastico in corso ai bambini tra 0 e 6 anni non ancora vaccinati.

La mozione era stata presentata lo scorso febbraio, prima del fatidico 10 marzo, ultimo giorno utile per adeguarsi alle disposizioni sull'obbligo vaccinale introdotti con il decreto Lorenzin. La mozione approvata ieri però è ancora valida, perché nel frattempo la scadenza è stata spostata dal 10 marzo al 30 aprile per il Veneto. Una deroga concessa alla Regione per merito dell'anagrafe vaccinale.

Esprimiamo soddisfazione per il voto che pur confermando l'importanza dei vaccini quale strumento per garantire in modo adeguato e sicuro la salute di tutti, nello stesso tempo ha ritenuto che interrompere la continuità educativa ai non vaccinati ad anno scolastico praticamente concluso, non sia la scelta opportuna - hanno commentato Berlato e Barison - Si rischierebbe infatti di causare traumi ai bambini oltre che a creare problemi di gestione alle famiglie che sarebbero obbligate a riorganizzarsi e alle scuole materne penalizzate da minori entrate.

E a proposito di vaccini, un altro gruppo di consiglieri regionali, quelli di Centro Destra Veneto (Andrea Bassi, Stefano Casali e Fabiano Barbisan), solleva quello che potrebbe sembrare un caso di discriminazione al contrario. Infatti, in assenza di documentazione sanitaria, ai minori richiedenti asilo fino a 14 anni sono offerte le vaccinazioni del calendario vaccinale della Regione Veneto.