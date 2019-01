Concerto per Jan Palach, «Non è nazi-rock». Ma le polemiche continuano

L'associazione Nomos, organizzatrice del concerto in memoria di Jan Palach che si terrà il prossimo 19 gennaio a Verona, continua a ribadirlo: «Non è un concerto nazi-rock». Suoneranno gruppi come La Compagnia dell'Anello, i Topi Neri, gli Hobbit e anche Gabriele Marconi, che per l'associazione Nomos sono interpreti di "musica alternativa".

Ed effettivamente l'appellativo "nazi-rock" non è stato indicato dagli organizzatori ma dagli antifascisti veronesi che hanno chiesto l'annullamento dell'evento. Un evento organizzato per scopi benefici: raccogliere fondi per i veronesi colpiti dagli allagamenti di inizio settembre. L'intento solidaristico del concerto non ha però evitato le polemiche.

A livello locale i contrari al concerto hanno criticato il sostegno da parte di Serit e della Provincia di Verona. A queste critiche si sono aggiunte quelle provenienti dalla Repubblica Ceca, dove Jan Palach è un eroe nazionale. Un parlamentare europeo e un gruppo di senatori hanno espresso contrarietà all'accostamento di Jan Palach con gruppi definiti "nazi-rock". E una deputata ceca del Parlamento Europeo, Martina Dlabajová, ha diffuso l'invito a sottoscrivere la petizione lanciata da un gruppo di studenti dell'università Carlo IV di Praga per chiedere lo stop al concerto.

Martina Dlabajová parla di «abuso dell'eredità morale di Jan Palach da parte degli estremisti italiani in relazione all'esibizione di gruppi musicali vicini alla destra radicale in programma nella città italiana di Verona. Mi ritengo moralmente obbligata a esprimere la mia personale opposizione all’abuso del tragico sacrificio di un giovane che nella Cecoslovacchia del 1969 lottava contro l'occupazione e il vilipendio della democrazia».