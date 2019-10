Commissione contro l'intolleranza, il centrodestra si astiene ed è polemica

I voti favorevoli sono stati 151, i contrari nessuno e 98 le astensioni. Con questa votazione, il Senato ha approvato la proposta della senatrice a vita Liliana Segre per istituire una Commissione straordinaria per il contrasto ai fenomeni dell'intolleranza, del razzismo, dell'antisemitismo e dell'istigazione all'odio e alla violenza. Una mozione dai contenuti ampiamente condivisibili e proprio per questo è diventata oggetto di polemica politica, dato che tutte le 98 astensioni si sono registrate nei partiti di minoranza di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Un polemica a cui hanno partecipato anche politici veronesi come Davide Bendinelli, sindaco di Garda e coordinatore di Forza Italia in Veneto. Bendinelli ha scritto un post su Facebook in cui si dice sconfortato. «Su certi temi non esiste astensione. La verità è che stiamo perdendo i nostri valori per inseguire le follie sovraniste».

Più pesanti sono state le affermazioni della deputata veronese del Partito Democratico Alessia Rotta che ha scritto: «Siete indegni di rappresentare le istituzioni. Siete rimasti seduti a braccia conserte davanti a questa donna», riferendosi a Liliana Segre, che a 13 anni è entrata nel campo di concentramento di Auschwitz ed è sopravvissuta.

Prevedibile, invece, la posizione espressa dal consigliere comunale Andrea Bacciga, che ha elencato problemi da lui ritenuti maggiormente meritevole di attenzione, come le famiglie che non arrivano alla fine del mese o la lentezza della giustizia. «L'ultimo dato che abbiamo inerente alle denunce per razzismo, attenzione denunce non condanne, è del 2017 e sono state 1.048 in tutta Italia. Siamo in 60 milioni e ci sono state mille denunce. Serve aggiungere altro?».