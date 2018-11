Commissione controllo, Croce non si presenta. Bertucco: «Desaparecido»

«Attuazione della normativa in materia di trasparenza da parte di Agsm e società controllate». Questo l'argomento della riunione della settima commissione del Comune di Verona, prevista per ieri, 26 novembre, nella sala blu di Palazzo Barbieri. Era attesa la presenza del presidente di Agsm Michele Croce, che invece non si è visto. E non si è visto neanche il dirigente che avrebbe dovuto rappresentare l'azienda nella riunione della commissione presieduta da Alberto Bozza e deputata al controllo dell'attuazione delle linee programmatiche dell'amministrazione.

Il forfait di Michele Croce ha scatenato la dura reazione dei gruppi di opposizione, tra cui si è fatto sentire il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco.

Da mesi siamo alla caccia del presidente di Agsm Michele Croce per capire che diavolo stia combinando in questa azienda sempre nel mirino della Legge Madia per mancata dismissione delle partecipazioni inutili; incapace di mettere a segno colpi significativi sul mercato; oggi come ieri piegata ai voleri della politica che la usa come bancomat prosciugandone gli utili e i fondi di riserva - scrive Bertucco - Da dopo la campagna elettorale del 2017, Croce è diventato una specie di desaparecido che fa notizia per operare in direzione opposta rispetto a quanto aveva promesso: aveva promesso trasparenza ma si rifiuta perfino di accordare l'accesso agli atti ai consiglieri (gli ultimi verbali richiesti da tutte le minoranze li ha consegnati alla segreteria del Sindaco lasciando decidere a loro se darceli o no). Alla faccia dell'efficientamento delle aziende, constatiamo che ci sono aziende pubbliche come Agec e Amia in allarme rosso su conti e strategie.