Collettore del Garda, Zardini: "Toninelli parla di ciò che non gli compete"

È ancora il Partito Democratico (ma non solo) ad attaccare il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli sulla sua posizione espressa a riguardo del collettore del Garda.

Toninelli aveva accomunato la Tav Brescia-Verona e il collettore del Garda, definendole "opere concettualmente vecchie e superate", e per il lago ha dichiarato di preferire una soluzione alternativa, più ecologica ed economica rispetto al collettore, vale a dire una rete di piccoli depuratori. La prima a replicare al ministro era stata la deputata veronese del Partito Democratico Alessia Rotta, sottolineando che la competenza per il collettore è del ministro dell'ambiente e quindi non di Toninelli. E poi, riferendosi al collettore, Rotta ha aggiunto che "l'opera ha avuto il benestare non solo di studiosi, esperti di ogni colore politico, ma anche dei sindaci e degli amministratori del territorio che ben conoscono il lago di Garda". E in effetti il sindaco di Castelnuovo del Garda Giovanni Peretti ed Ags hanno dato il loro parere contrario alla possibilità di sostituire il progetto del collettore con quello dei depuratori. Peretti ha ricordato che erano stato gli stessi tecnici del ministero dell'ambiente a scartare l'idea della rete dei depuratori. E poi sarebbe assurdo bloccare la realizzazione del collettore proprio adesso che la fine della progettazione è vicina.

Una nuova critica a Toninelli arriva ancora dal PD, che con il deputato veronese Diego Zardini.