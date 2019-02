Limitare le aperture domenicali, Stefano Casali: «Danno per i lavoratori»

Il consigliere regionale veronese Stefano Casali è nettamente contrario alla proposta di legge del vicepremier Luigi Di Maio per limitare le aperture nei giorni festivi degli esercizi commerciali. Le saracinesche dei negozi, in base a questa legge ancora da discutere ed approvare, potrebbero rimanere alzate al massimo per ventisei domeniche e quattro giorni festivi in tutto l'anno, fatte salve alcune deroghe per i comuni metropolitani.

Una legge confusa e pasticciata, non condivisa con le parti interessate, basata su miriadi di parametri dettati da metri quadri commerciali, dimensioni delle città, numero di abitanti, tra vincoli, eccezioni e deroghe, con rimpalli di responsabilità tra Regioni ed enti locali - scrive Casali - Una vera follia targata 5 Stelle che dimostra ancora una volta come il partito di governo, in un periodo drammatico e di recessione per l'Italia, invece di valorizzare ed incentivare le realtà economiche-produttive sane e costruttive, sia ancorato a logiche autolesionistiche e medioevali. Un atto di arroganza che non tiene conto della situazione in cui versano migliaia di giovani e meno giovani che a causa di questa legge rischiano di vedere dimezzati i loro stipendi, se non addirittura perdere il proprio lavoro. Proprio quello che ci voleva in un periodo di profonda recessione economica e che fa registrare tassi di disoccupazione del 10%.

Città come Verona che, grazie anche ad i suoi centri commerciali e le sue attività, beneficiano di flussi turistici festivi che portano respiro a tutto il tessuto economico ed occupazionale, sarebbero fortemente penalizzate. Il lavoro domenicale è già una realtà per quasi 5 milioni di lavoratori in Italia in diversi settori e il nostro Paese è tra gli ultimi in Europa per lavoro festivo. Una legge che penalizza quindi cittadini, lavoratori, possibili consumatori, attività alberghiere e ricreative e che crea lavoratori di serie A e di serie B, basti pensare ai milioni di lavoratori impiegati in altri settori, per i quali lavorare la domenica è storicamente usuale e normale.