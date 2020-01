Uffici postali a rischio chiusura a Verona, Bozza: «Il Comune si opponga»

Nei giorni scorsi si sono svolti una serie di incontri a Palazzo Barbieri tra l'amministrazione comunale di Verona e i dirigenti locali di Poste Italiane. Al centro del confronto ci sarebbe stato il piano di rimodulazione degli uffici postali nel capoluogo, piano che potrebbe portare alla chiusura di cinque uffici e all'accorpamento di un sesto. Ma gli amministratori veronesi stanno trattando per ridurre le chiusure della metà.

In questo anno potrebbero chiudere gli uffici postali di via Marsala, in Valdonega, di via Arsenale, in zona Borgo Trento, e un terzo ufficio in Borgo Roma, o quello di via Scuderlando o quello di via Umago. Ma a rischio ci sarebbe anche l'ufficio di via da Verrazzano, in zona Navigatori.

L'ultima parola spetta a Poste Italiane, ma la notizia delle possibili chiusure ha iniziato a circolare e dall'opposizione il consigliere tosiano Alberto Bozza chiede all'amministrazione comunale di lavora per evitare la perdita di questi servizi per i cittadini.