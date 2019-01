Chiusura indagini Pfas, Rotta: «Indagati Miteni risultato della nostra legge su ecoreati»

«La chiusura delle indagini con 13 indagati per inquinamento da sostanze Pfas causato dalla Miteni è un primo grande risultato. È grazie alla Legge sugli ecoreati, approvata dal governo Renzi, che è stato possibile procedere nell’inchiesta sull'inquinamento delle falde acquifere relativa alla dispersione di sostanze perfluoroalchiliche. Una legge che inserisce nuovi delitti, inasprisce le sanzioni e raddoppia i termini di prescrizione, una norma d’avanguardia in Europa». A dichiararlo è stata la deputata veronese Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico

«Il governo a guida Pd non solo ha lavorato per risolvere l’inquinamento da Pfas, che ha coinvolto le province di Vicenza, Verona e Padova, attraverso stanziamenti per realizzare nuove condotte, ma – ha sottolineato ancora la deputata Dem - attraverso una vera e propria legge di civiltà, ha cercato di eliminare alla radice i reati legati all’inquinamento. Da quando è stata approvata la riforma, infatti, sono cresciuti gli arresti per reati ambientali e sono scesi i reati».

«Sappiamo che le indagini sull’inquinamento da Pfas non terminano qui e che ancora la Regione non offre soluzioni a chi ha risultati positivi ai test di screening, ma – ha quindi concluso Alessia Rotta - non possiamo non plaudire a un primo grande passo di giustizia per le cittadine e i cittadini veneti».