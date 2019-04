Chiosco abbandonato in Borgo Venezia, Pd all'attacco: «Ora spunta pure un bivacco»

«A distanza di quasi un anno dalla nostre ultime segnalazioni in merito al chiosco abbandonato nel parcheggio di via Montelungo in Borgo Venezia, constatiamo che l’amministrazione non è ancora stata in grado di farsi rispettare: malgrado il provvedimento dell’aprile 2018, che aveva revocato i titoli abilitativi ad esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande; malgrado nel giugno 2018 fosse stata revocata anche la concessione per l’occupazione di suolo pubblico e fosse stato dato ordine di liberare l’area e "ripristinare lo stato dei luoghi"; nonostante lo scorso 25 marzo 2019 il settore Edilizia del Comune abbia addirittura disposto la "demolizione" d’ufficio del baracchino, il chiosco, comprensivo di furgoncino (fermo da tempo immemore), veranda e attrezzature si trova ancora al suo posto». A dichiararlo sono Federico Benini, capogruppo comunale a Verona del Partito democratico e Giorgio Furlani componente del Sesto Circolo Pd.

La documentazione fotografica prodotta da Benini Furlani il 17.04.2019

«Sarebbe questa l’amministrazione che dovrebbe fare gli sgomberi nelle case occupate e riportare l'ordine in città? - si chiedono ancora sarcastici gli esponenti Dem - Un cosa a dire il vero è cambiata: nel frattempo la veranda è stata usata come bivacco probabilmente da sbandati e senza tetto. Come documentano le nostre foto, fa bella mostra di sé all’interno della veranda un giaciglio perfettamente rassettato, segno che la struttura è tuttora abitata, non si sa a quale titolo».