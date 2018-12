Operazione Ariel, Flavio Tosi si difende: «Ricostruzione fantasiosa»

Si tratta di una ricostruzione di fantasia, infarcita di frasi al condizionale. Singolare coincidenza, tornano a colpirmi sotto le elezioni europee.

L'ex sindaco di Verona Flavio Tosi ha replicato in questo modo ad un articolo del Corriere della Sera firmato da Milena Gabanelli e Mario Gerevini. L'articolo in questione ha riportato alla luce il caso della compravendita di una palazzina a Borgo Trento di proprietà della società Ariel, società di Tosi al 95% e della moglie dell'ex assessore Enrico Toffali al 5%. Un affare sospetto secondo la ricostruzione giornalistica riportata a quattro mani sul quotidiano. «Un'operazione immobiliare perfettamente lineare, tutto tracciabile e verificabile», secondo Tosi che auspica l'avvio di un'indagine per fare chiarezza.

«Su certi giornalisti non posso esprimermi ulteriormente - ha concluso l'ex sindaco - Ho già una denuncia in corso con loro e non posso dire tutto quello che penso, tranne che seguiranno altre denunce da parte mia».

Il caso ha attirato l'attenzione anche del consigliere comunale di Sinistra e Verona in Comune Michele Bertucco che ricorda una sua specifica interrogazione, datata 2016, sulla compravendita ritenuta sospetta. «All'interrogazione, purtroppo, Flavio Tosi non ha mai fornito una risposta», scrive Bertucco.