Benini: «Piccioni, blatte e puzza negli appartamenti Ater abbandonati»

Video-denuncia del capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Verona Federico Benini, il quale ha raccolto le lamentele di alcuni condomini esasperati per le condizioni degli appartamenti abbandonati nelle palazzine Ater di via Maddalena e via Emo.

Le finestre rotte delle abitazioni abbandonate hanno permesso ai piccioni di entrare. Così le case si sono riempiti di guano, di piccioni morti e di ogni genere di insetto. «Come documentiamo nel filmato - scrive Benini - i condomini raccontano scene raccapriccianti riguardanti gli interventi delle imprese di disinfestazione, impossibilitate a venire a capo del problema se prima l'azienda non ripristina la funzionalità dei locali. Si cerca di arginare la fuoriuscita di blatte e scarafaggi sigillando le porte di ingresso delle unità infestate, ma gli odori nauseabondi che escono dagli appartamenti abbandonati rendono irrespirabile l'aria in tutto il condominio».

E questo sarebbe il modello di amministrazione veronese e veneto? - commenta Benini - Cari amministratori smettetela di fare propaganda e occupatevi per una volta dei problemi delle persone. La Lega, in particolare, governa ente, Comune, Provincia e Regione. È questo che intendeva quando in campagna elettorale prometteva "prima gli italiani"? Questi sono cittadini italiani e non godono di particolari privilegi. Gli affitti delle case pubbliche sono bassi ma le spese condominiali altissime, fino a duemila euro all'anno, riscaldamento compreso (ma non sempre funzionante), il che rende i costi degli alloggi "popolari" non dissimili dai prezzi nel libero mercato, con la differenza che nel libero mercato una situazione del genere non sarebbe ammissibile.