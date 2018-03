Rischio aumento dell'Iva, Rotta (PD): "Ora tocca al nuovo governo evitarlo"

Nuova risposta all'appello lanciato ai parlamentari veronesi dal consigliere regionale Stefano Casali. Il consigliere del Centro Destra Veneto aveva chiesto ai nuovi rappresentati dei cittadini a Roma di impegnarsi subito per scongiurare l'aumento dell'Iva previsto per il 2019. Nel farlo, aveva definito questo aumento una "eredità del governo PD" e subito gli ha replicato il deputato veronese del Partito Democratico Diego Zardini.

Dopo Zardini, un'altra deputata PD di Verona, Alessia Rotta, risponde all'appallo di Casali.

A Stefano Casali forse manca un po' di memoria, oppure prova solo a fare il furbo - scrive Rotta - Lui punta il dito contro il Partito Democratico ma ricordiamo tutti che l'introduzione delle clausole di salvaguardia in Italia risale all'ultimo governo di centrodestra. Nel 2011 infatti l'esecutivo guidato da Berlusconi, in piena e pesante crisi dei conti pubblici, si impegnò a trovare entro il 30 settembre 2012 20 miliardi già iscritti a bilancio disponendo che, qualora non avesse trovato quella somma dalla razionalizzazione della spesa sociale, sarebbe intervenuta una clausola di salvaguardia con un pesante taglio lineare delle agevolazioni fiscali. Dal successivo governo Monti tutti gli esecutivi che si sono susseguiti in questi anni si sono trovati costretti a fare i conti con questa eredità lasciata dal centrodestra e a reperire anno per anno le risorse necessarie a disinnescare le clausole di salvaguardia, evitando le ripercussioni sui cittadini. I governi Renzi e Gentiloni ci sono riusciti ed hanno evitato, giustamente, l'aumento dell'Iva. Ora toccherà al nuovo governo fare altrettanto, come auspico per il bene degli italiani.