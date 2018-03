Doppi incarichi, anche Casali è contrario. "È una questione di etica politica"

Una questione di etica ed estetica politica. Fare bene due cose contemporaneamente è difficile. In politica, nelle amministrazioni comunali e in Parlamento, lo è ancora di più. Nessuna crociata, né battaglie personali, né interessi o calcoli politici, ma semplicemente un principio politico inspirato al buon senso e soprattutto al rispetto di migliaia di elettori che hanno creduto, dando la loro fiducia, ad una nuova squadra di governo che ha il dovere di amministrare con capacità, impegno e serietà la nostra città.

Il consigliere regionale e fondatore di Verona Domani Stefano Casali si schiera con il segretario della Lega di Verona Paolo Paternoster contro i doppi incarichi. La questione è nata dopo le elezioni politiche del 4 marzo. Alcuni assessori o consiglieri comunali di Verona sono stati eletti come deputati e senatori. La legge gli consentirebbe di mantenere si l'incarico nazionale che quello locale, ma senza il doppio compenso. Ma per Casali è una questione di principio e non è un giudizio di merito nei confronti degli eletti.