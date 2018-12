Forza Nuova apre la Casa dei Patrioti a Veronetta, il quartiere si mobilita

Resistenza nazionale, diritti sociali prima agli italiani, rivoluzione demografica e uscita dell'Italia dell'Europa. Su queste parole su fonda il programma politico di Forza Nuova, che a Verona è pronta ad inaugurare quella che è stata ribattezzata "Casa dei Patrioti". L'apertura ufficiale sarà alle 17.30 di sabato prossimo 22 dicembre a Veronetta.

Non sarà "la sede di Forza Nuova" e non è un esercizio di retorica - spiega il segretario provinciale di Forza Nuova Verona Pietro Amedeo - I tempi sono cambiati. Oggi il nemico è la globalizzazione, l'annientamento delle identità e delle tradizioni. I patrioti non sono necessariamente tesserati di Forza Nuova e sono tutti quegli uomini e donne, studenti e lavoratori, che prestano gratuitamente il proprio tempo, le competenze e in regime di autofinanziamento, per aiutare il prossimo.