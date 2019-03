Capodanno a Verona, Tosi: «Poca trasparenza». Replica la Doc Servizi

Agsm ha dato complessivamente 37mila euro per salvare l'evento del Capodanno in piazza Bra. I soldi sono andati ad un soggetto che si era aggiudicato il bando pubblico da 80mila euro.

La denuncia è dell'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, il quale ha più volte sollecitato la sua richiesta di accesso agli atti riguardanti questa vicenda da lui definita «opaca». Opaca perché il fatto dimostrerebbe un asse economico anomalo tra il sindaco Federico Sboarina e il presidente sfiduciato di Agsm Michele Croce.

Secondo la ricostruzione di Tosi, l'evento del Capodanno a Verona rischiava di saltare a pochi giorni dalla fine del 2018 perché la società Doc Servizi, che aveva vinto il bando pubblico per organizzare la festa, non sarebbe riuscita a coprire tutti i costi. L'evento è organizzato dal Comune di Verona e se qualcosa fosse andato storto sarebbe stata una figuraccia per il sindaco Sboarina. Ecco quindi spuntare i 37mila euro tramite sponsorizzazione di Agsm. Soldi messi da Croce per salvare la faccia di Sboarina, secondo Flavio Tosi.

La replica di Michele Croce è che quei soldi non sono stati regalati, ma sono stati spesi da Agsm per sponsorizzare un evento di visibilità nazionale, quindi una decisione ragionata. Sia Croce che Sboarina reputano inaccettabili le insinuazioni di Tosi e a far ulteriore chiarezza è intervenuta anche la Doc Servizi.