Capodanno in Fiera. Flavio Tosi vorrebbe partecipare, ma è solo per over 60

Si chiama "Capodanno Insieme" ed è il consueto cenone di fine anno organizzato dal Comune di Verona. La festa comincia alle 19 del 31 dicembre e farà vivere ai partecipanti un ultimo dell'anno in allegria nel padiglione 1 di Veronafiere. Un appuntamento a cui avrebbe voluto partecipare anche l'ex sindaco Flavio Tosi, ma la sua richiesta è stata respinta. Il veglione, infatti, è aperto solo ai residenti a Verona con più di 60 anni di età.

Per questo, Tosi, da consigliere comunale ha presentato un'interrogazione a cui l'assessore Stefano Bertacco ha risposto così:

Consiglio a Tosi di leggere bene quello che firma - scrive Bertacco - Con la richiesta di iscrizione al veglione, organizzato dal Comune per gli anziani, ha dichiarato avventatamente di aver compiuto 60 anni. Il settore del turismo sociale, ogni anno, organizza la serata per agevolare questi utenti e quest’anno la lista attesa è di 163 domande, di cui siamo riusciti a soddisfarne solo 51. Dalla sua dichiarazione al limite del falso e dall'interrogazione presentata, mi viene il sospetto che il suo intento per l'ultimo dell'anno sia quello di mettersi in mostra. Campagna elettorale? Soddisfare i nostri concittadini, per quanto mi riguarda, è dovere primario per chi amministra la propria città. Evidentemente così non è per il consigliere Tosi, dimostrando ancora una volta l'utilizzo di Verona per fini personali con l’incapacità di accettare una sconfitta decretata dai veronesi che hanno preferito al suo programma elettorale quello di Federico Sboarina. Se proprio ci tiene tanto a stare con gli anziani, gli ricordo che a Casa Serena li trova tutti i giorni. Non deve prenotare, non ha bisogno di un tavolo, molti di loro apprezzano le visite.