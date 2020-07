Insegnanti ed anche un cardiologo: i candidati 5 Stelle alle Regionali

Dopo la presentazione di Enrico Cappelletti, candidato alla presidenza del Veneto nelle prossime elezioni regionali, il Movimento 5 Stelle ha presentato la lista dei candidati al consiglio regionale per la circoscrizione della provincia di Verona.

La lista è composta da nove nomi, tra cui figura quello del consigliere regionale uscente Manuel Brusco, 33enne di Bovolone.

Gli altri otto candidati sono: la 42enne di Marano di Valpolicella Gloria Testoni, libera professionista nel campo del risparmio energetico; Stefano Pedrollo, 38enne di Arcole, impiegato nel settore marketing; Katia Bannò, 49 anni, insegnante di diritto dopo aver svolto la funzione di viceprocuratore onorario nella Procura di Verona; il 58enne di Pescantina Fabio Donatelli, istruttore direttivo nel suo Comune di residenza; Viktoria Vlasovskaia, 66 anni di Zevio, nata in Ucraina ma da 24 anni in Italia, la quale si occupa di traduzione in tribunale a Verona; Andrea Pompele, 47enne di Arcole, insegnate in un istituto tecnico; Cinzia Cristante, 46enne residente a Caprino Veronese, operatrice socio-sanitaria; ed il cardiologo Antonio Gallo, 53enne di Bardolino.