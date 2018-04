Forza Nuova e Fiamma Tricolore corrono a Bussolengo e Castel d'Azzano

Forza Nuova e Fiamma Tricolore hanno presentato due candidati che il prossimo 10 giugno correranno per la carica di sindaco alle elezioni amministrative di Bussolengo e Castel d'Azzano.

A Bussolengo la coalizione sarà rappresentata da Concetto Simone Costa, 48 anni, storico militante di Forza Nuova, sposato e residente a Bussolengo, cattolico tradizionalista e attivo in associazioni impegnate nel sociale. "Bussolengo è degli Italiani per sangue, religione e cultura - ha detto Costa - Ormai siamo in un ghetto multietnico nel quale allogeni vari soggiornano a spese dei bussolenghesi e l'unica presenza dello Stato sono le sale slot machine”.

A Castel d’Azzano il candidato è Andrea Tadiello, nato a Verona, classe 1995, operaio magazziniere, celibe. Per Castel d'Azzano, s'impegna ad aumentare la sicurezza con l'installazione di telecamere in più punti del paese; a migliorare ed aumentare l'illuminazione su strade, vicoli e parchi pubblici; a coinvolgere maggiormente la comunità con feste, ritrovi, e manifestazioni. Per i più piccoli, Tadiello ha in mente un dopo scuola con giochi e attività di vario genere. Sport e feste per adolescenti e ragazzi. E per i più anziani, ritrovi con attività e giochi, bocce, giochi con le carte, bingo, e tornei. "Più unione, più comunità più benessere", è lo slogan di Tadiello.